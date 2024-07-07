Более 35 тыс. человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве в субботу, 6 июля, состоялся ночной велосипедный фестиваль, в котором приняли участие более 35 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы проводим велофестивали, чтобы показать, как много в столице велосипедистов. Они полноправные участники дорожного движения наравне с автомобилистами, пассажирами городского транспорта и пешеходами. Мы делаем все, чтобы улицы нашего города оставались безопасными и удобными для каждого. Такую задачу поставил нам мэр Москвы Сергей Собянин", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

В департаменте уточнили, что на фестивале работали интерактивные площадки, выступили артисты и состоялось награждение победителей конкурсов, зрители также посмотрели световое шоу. После финиша участники получили фирменные значки.