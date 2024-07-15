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Москвичей предупредили о корректировках работы наземного транспорта из-за ливня

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города.

"Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Москва
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