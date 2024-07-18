Почти 20% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы за ночь

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Около 20% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в ночь со среды на четверг, непогода в виде дождей и гроз сохранится и в пятницу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За минувшую ночь в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков, это почти 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе", - сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются в пятницу, 19 июля.

"В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. "Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - заверил заммэра.

Людей просят в непогоду не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них свои автомобили, а на дорогах - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.