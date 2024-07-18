Поиск

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы за ночь

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Около 20% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в ночь со среды на четверг, непогода в виде дождей и гроз сохранится и в пятницу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За минувшую ночь в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков, это почти 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе", - сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются в пятницу, 19 июля.

"В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. "Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - заверил заммэра.

Людей просят в непогоду не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них свои автомобили, а на дорогах - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 290 кандидатов

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

В Москве на Пресненском Валу загорелась крыша Центра цифровизации образования

Мэрия Москвы предупредила о ливнях и грозах в четверг и пятницу

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

В Москве расширят помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });