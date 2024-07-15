Поиск

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник
Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Почти 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы, где в понедельник прошли ливневые дожди, сверхинтенсивные осадки ожидаются и во вторник, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

МоскваСиноптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четвергСиноптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четвергЧитать подробнее

"Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за несколько часов. В отдельных районах города прошли ливневые дожди. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе (66 мм), Юго-Восточном административном округе (48 мм), Восточном административном округе (34 мм)", - сказано в сообщении комплекса.

"По прогнозу синоптиков, завтра на столицу могут вновь обрушиться сверхинтенсивные осадки. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть внимательными на улице во время непогоды", - добавили в комплексе.

Отмечается, что в понедельник основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригады ГУП "Мосводосток" выполняли оперативные работы по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника, сказано в сообщении.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Сын бизнес-коуча Закхайм арестован в Москве по делу матери

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Москве и следующая неделя будет жаркой

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });