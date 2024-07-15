Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Почти 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы, где в понедельник прошли ливневые дожди, сверхинтенсивные осадки ожидаются и во вторник, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за несколько часов. В отдельных районах города прошли ливневые дожди. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе (66 мм), Юго-Восточном административном округе (48 мм), Восточном административном округе (34 мм)", - сказано в сообщении комплекса.

"По прогнозу синоптиков, завтра на столицу могут вновь обрушиться сверхинтенсивные осадки. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть внимательными на улице во время непогоды", - добавили в комплексе.

Отмечается, что в понедельник основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригады ГУП "Мосводосток" выполняли оперативные работы по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника, сказано в сообщении.