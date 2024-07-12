Поиск

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Июнь 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, в России он занял четвертую строчку в рейтинге самых жарких, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Истекший июнь оказался опять самым жарким на территории нашей планеты. Не было еще такого жаркого июня за весь период инструментальных наблюдений. На территории нашей страны он оказался четвертым в ранге самых жарких", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что за прошедший месяц не было регионов, где температура была ниже нормы. Температура выше нормы отмечалась на европейской территории страны и в Якутии.

Связано это с тем, что впервые за весь период наблюдений в центре европейской России фиксировалась тропическая жара в течение первых 20 дней июня.

В Москве средняя температура в первом месяце лета превысила норму на 2,6 градуса, тем самым, июнь вошел в десятку самых теплых в столице за всю историю инструментальных наблюдений. Также прошедший июнь в городе стал самым дождливым, за месяц выпало 195,7 мм осадков.

Жара в Москве

15
Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

Песков называет фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall

Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Крыму

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });