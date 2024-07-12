Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Июнь 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, в России он занял четвертую строчку в рейтинге самых жарких, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Истекший июнь оказался опять самым жарким на территории нашей планеты. Не было еще такого жаркого июня за весь период инструментальных наблюдений. На территории нашей страны он оказался четвертым в ранге самых жарких", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что за прошедший месяц не было регионов, где температура была ниже нормы. Температура выше нормы отмечалась на европейской территории страны и в Якутии.

Связано это с тем, что впервые за весь период наблюдений в центре европейской России фиксировалась тропическая жара в течение первых 20 дней июня.

В Москве средняя температура в первом месяце лета превысила норму на 2,6 градуса, тем самым, июнь вошел в десятку самых теплых в столице за всю историю инструментальных наблюдений. Также прошедший июнь в городе стал самым дождливым, за месяц выпало 195,7 мм осадков.