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Число банковских платежей на турникетах метро и МЦК выросло на 30% с 2023 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 151 млн раз пассажиры оплатили проезд банковскими картами на турникетах столичного метрополитена и МЦК в первом полугодии этого года, это почти на 30% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Оплата проезда банковской картой становится все популярнее, потому что пассажирам не нужно обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов. После обновления около 4 тыс. турникетов такой способ доступен на каждом турникете метро и МЦК. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем в городском транспорте разнообразные платежные инструменты, чтобы москвичи могли выбрать наиболее удобные для себя", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в первом полугодии 2024 года банковскими картами на турникетах метро и МЦК воспользовались более 151 млн раз. Это почти на 30% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

метро МЦК Москва
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