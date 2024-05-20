Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Также изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ряд тарифов на проезд в городском транспорте столицы изменится с 20 мая.

Как ранее сообщали в столичном департаменте транспорта, проезд по карте "Тройка" вместо 54 рублей обойдется в 57 рублей, а по билету "90 минут" подорожает с 81 рубля до 85 рублей. Проезд по карте "Тройка" по метро плюс МЦД стал стоить 76 рублей.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 70 рублей, а за две поездки нужно будет заплатить 140 рублей.

Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 3 тыс. 420 рублей (вместо 3 тыс. 150 рублей).

Единые проездные билеты, записанные на карту "Тройка", также изменились. Безлимитный билет на 1 сутки стал стоить 340 рублей вместо 315, на трое суток - 650 вместо 600, на 30 дней - 2 тыс. 870 (вместо 2 тыс. 730), на 90 дней - 6 тыс. 950 (вместо 6 тыс. 600). Изменилась стоимость "Единого" билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригород. Теперь он стоит 3 тыс. 450 рублей и 8 тыс. 850 рублей соответственно. Стоимость "Единого" билета на 365 дней составит 25 тыс. 700 рублей.

Также изменились тарифы на проездные билеты на наземный транспорт - стоимость на 30 дней составит 1 тыс. 820 рублей, на 90 дней - 4 тыс. 800, а на 365 дней - 14 тыс. 750.

Изменилась стоимость билета на 30 дней для обучающихся. Так, проездной на метро и МЦД стал стоить 540 рублей, а единый без лимита поездок - 815 рублей.

"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 руб. Проезд по биометрии будет стоить 53 руб. и останется самым выгодным способом оплаты разовой поездки. Регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон. Цена одной поездки снизится на 20-50 руб. в зависимости от вида билета. Вы сможете бесплатно ездить на регулярном речном транспорте по "Единому" на 30 дней", - отмечается в сообщении департамента.

Без изменений останутся бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по карте "Тройка", привязанной в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт"; бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области, а также самые выгодные цены среди крупных городов России на проездные обучающихся и длинные безлимитные билеты.

Кроме того, в среднем на 5,5% проиндексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей. "Она останется ниже реальных затрат города на эвакуацию", - добавили в департаменте.

Так, первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.

Теперь стоимость перемещения транспортного средства категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля обойдется нарушителям в 6 тыс. 520 рублей, ранее стоимость была 5 тыс. 920 без учета скидки. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 9 тыс. 970 рублей (вместо 9 тыс. 450), а за транспортное средство категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн - 11 тыс. 197 вместо 10 тыс. 703.

Хранение обойдется в 1040 за "M", "A", 1930 за "B" и "D" не более 3,5 т и 2 735 за "D" более 3,5 т, "С", "Е" и негабаритные транспортные средства.

В департаменте транспорта отметили, что средства после индексации направят на дальнейшую модернизацию Московского транспорта: инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

По данным департамента, с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России.