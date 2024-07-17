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В Москве потушили пожар в Центре цифровизации образования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве пожарные ликвидировали открытое горение в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу, сообщили в МЧС.

Через несколько минут ведомство добавило, что пожар полностью потушен. Площадь возгорания составляла 700 квадратных метров. Причина пожара выясняется.

Во второй половине дня в здании загорелись чердак и кровля. На улицу самостоятельно вышли около ста человек. В тушении участвовали больше 130 человек, почти четыре десятка единиц техники, в том числе дроны и вертолет Ка-32. Для ликвидации всех очагов возгорания кровлю пришлось вскрывать.

Движение по Пресненскому Валу закрыто до завершения работы экстренных служб.

МЧС Москва Пресненский Вал
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