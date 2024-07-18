На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 290 кандидатов

Мосгоризбирком отметил беспрецедентно низкое число отказов в регистрации - всего 16

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Завершилась регистрация кандидатов на выборах в Мосгордуму, зарегистрированы 290 человек, сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома.

"17 июля завершилась регистрация кандидатов на предстоящих выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва. Окружные избирательные комиссии проверили все представленные кандидатами документы и в установленные сроки приняли решения", - говорится в сообщении.

Всего выдвинулось 389 кандидатов, из них от политических партияй - 291, в порядке самовыдвижения - 98. Представили документы на регистрацию 313 кандидатов.

Избиркомы зарегистрировали 290 кандидатов, 16 кандидатам отказано в регистрации, 83 утратили статус - отказались от дальнейшего участия в выборах либо были отозваны выдвинувшими их партиями.

От КПРФ зарегистрировано 44 кандидата, от "Единой России" - 43, от партии "Коммунисты России" - 23, от Российской экологической партии "Зеленые" - 7, от ЛПДР - 42, от "Новых людей" - 45, от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 45; среди самовыдвиженцев 41 зарегистрированный кандидат.

Во МГИК отметили беспрецедентно низкое количество решений об отказе в регистрации кандидатов - всего 16 (против 57 в 2019 году). Также отмечается очень высокая конкурентность: зарегистрировано 290 кандидатов (против 233 в 2019 году), в среднем по шесть претендентов на один мандат депутата Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября.