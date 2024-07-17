ЦИК РФ сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах в сентябре

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), ее председателем станет Олег Артамонов.

Соответствующее постановление ЦИК было принято на заседании комиссии в среду.

"Мы предлагаем сформировать территориальную избирательную комиссию в составе 12 человек. У нас есть пять кандидатов от парламентских партий. (...) Шесть кандидатов (выдвинуты - ИФ) на основании предложения Общественных палат субъектов РФ, и один кандидат - на основании предложения Общественной палаты РФ", - сказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии в среду, говоря о членах ТИК ДЭГ, которые войдут в ее состав.

Согласно данным, представленным Булаевым во время выступления, потенциальными участниками ДЭГ на федеральной платформе могут стать 9,6 млн человек, на региональной платформе в Москве - 6,1 млн человек.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в Единый день голосования, 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы губернаторов 21 региона и депутатов Мосгордумы. ДЭГ на федеральной платформе на предстоящих выборах будет применяться в 25 регионах РФ; ДЭГ на выборах в столице будет применяться на региональной платформе.