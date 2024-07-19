Период нормальной июльской погоды наступил в Москве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Температурный фон в Москве до конца следующей недели, после длительного периода сильной жары, будет соответствовать нормальным июльским значениям, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 23 - плюс 25 градусов, в течение недели прогнозируются кратковременные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы пришли к нормальной погоде от совершенно ненормальной. Для тех, кто предпочитает нормальную июльскую погоду, наступило облегчение, можно надолго вздохнуть полной грудью и с удовольствием воспринимать июльское лето. В течение длительного времени - и в выходные дни, и в течение следующей рабочей недели, и, с большой вероятностью, в выходные следующей недели температура будет примерно одинаковая - ночные в диапазоне плюс 12 - плюс 16 градусов, днем плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 27", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура соответствует нормальному температурному фону третьей декады июля.

Вильфанд уточнил, что в течение ближайших дней существенных осадков, таких, как были в прошедшую ночь, не ожидается. В ночь на пятницу и утром в Москве в разных районах выпало 15-17 мм осадков, а в отдельных районах Подмосковья до 68 мм, что составляет около 80% от месячной нормы.

"Сегодня уже после полудня дождь стихнет, а после 14:00 прекратится", - сказал он.

"Наступает период, когда будет переменная облачность, солнце будет, но его меньше, чем было в начале этой недели. И кратковременные дожди, ежедневно будет выпадать 3-4 мм, но осадки будут не повсеместно", - добавил Вильфанд.