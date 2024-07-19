В Москве за ночь выпало больше 30% месячной нормы осадков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В некоторых районах Москвы за ночь выпало больше 30% месячной нормы осадков, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Западном административном округе, Зеленоградском административном округе, Троицком и Новомосковском административных округах", - говорится в сообщении.

В пятницу в течение дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, ветер с порывами до 15 м/с, гроза.

Пешеходов просят в непогоду не укрываться под деревьями, автовладельцев - не парковать под деревьями машины, а на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Столичный Департамент транспорта по этой же причине рекомендовал пользоваться метрополитеном.