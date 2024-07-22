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Вильфанд пообещал москвичам "классическое лето" до конца недели

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе температура в течение недели будет около нормы, столбики термометров будут показывать около плюс 23 - плюс 26 градусов, к выходным потеплеет до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Устойчивая погода, классическое лето, именно такая должна быть погода в третьей декаде. В течение всей недели ночная температура будет около плюс 15 градусов, а днем во всем столичном регионе плюс 25 - плюс 27, в Москве - плюс 23 - плюс 26", - сказал он.

Понедельник станет самым холодным и самым дождливым днем этой недели - в течение дня в столице будут кратковременные дожди, преимущественно в виде ливней, а также усиление ветра до 15 м/с и гроза, однако, как ожидается, осадки прекратятся уже в 18:00-19:00.

В последующие дни в Москве будет преимущественно без осадков, местами возможны кратковременные дожди.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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