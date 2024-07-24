Песков предложил дождаться выводов следствия о взрыве машины в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о преждевременности выдвижения каких-либо версий подрыва автомашины на севере Москвы.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили о возможных версиях взрыва, случившегося утром 24 июля.

"Идет следствие, работает следственная группа усиленная, пока говорить о каких-то предварительных результатах... давайте дадим время следственной группе поработать", ответил он.

На парковке на Синявинской улице в автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадали водитель и пассажир. По факту возбуждено уголовное дело.

"Владелец машины - полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство мощностью около 500 гр. в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье", - сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, "следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об "украинском следе".