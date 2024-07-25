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Суд в Москве арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова, задержанного по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Согласно базе суда, гендиректору ВСК вменяется в вину злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

О задержании Белкова стало известно накануне.

По данным газеты "Коммерсантъ", уголовное дело связано со злоупотреблениями при закупке томографа по завышенным ценам в период, когда Белков возглавлял одну из организаций Минобороны РФ.

Минобороны РФ Тверской суд Андрей Белков Москва Военно-строительная компания
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