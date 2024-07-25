Источник сообщил о деле в отношении гендиректора Военно-строительной компании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В отношении генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова возбуждено уголовное о злоупотреблении полномочиями, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"В отношении Андрея Белкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Дело находится в производстве МВД РФ", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время следователь может обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании Белкову меры пресечения. Других подробностей дела собеседник агентства не привел.

"Коммерсантъ" сообщил, что гендиректор ВСК подозревается в "злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам" в период руководства одной из организаций Минобороны. Издание уточняет, что Белков задержан на двое суток. С ним проводятся следственные действия.