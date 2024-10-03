Бывший начальник филиала Военно-строительной компании арестован по делу о хищении

Его заместитель объявлен в розыск

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник филиала "Строительное управление по ЦВО" "Военно-строительной компании" Сергей Сухов арестован по обвинению в хищении 35 млн при ремонте военного госпиталя в Перми, его заместитель Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован, сообщили в Следственном комитете.

"Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 млн рублей в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, "путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей".

Похищенные деньги фигуранты распределили между собой, считают в СК.