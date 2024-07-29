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Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Количество самозанятых в Москве по состоянию на 1 июля превысило 1,7 млн человек, за первые полгода они перечислили в городской бюджет 6,7 млрд рублей, сообщила заммэра столицы Мария Багреева.

"В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 млн. Доход столичных самозанятых за все время действия налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 трлн рублей, в том числе 225 млрд рублей за первые шесть месяцев этого года", - сообщила Багреева, слова которой привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что наиболее популярные виды деятельности самозанятых в Москве, указавших их при регистрации, - пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

"За полгода самозанятые перечислили в городской бюджет на 46% больше, чем годом ранее, - 6,7 млрд рублей. Всего с начала действия налогового режима в бюджет Москвы поступило более 30 млрд рублей налога на профессиональный доход", - добавили в сообщении.

Москва
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