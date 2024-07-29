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Депутаты заслушают доклад первого замминистра энергетики Сорокина о росте цен на бензин

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расширенное заседание думского комитета по энергетике и пригласить на него с докладом первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина, сообщила пресс-служба палаты.

"Депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин. Правильно будет, чтобы профильные комитеты этим вопросом занялись и не снимали со своего контроля", - заявил Володин.

В сообщении названы комитеты, которые должны держать на контроле этот вопрос. Это комитет по энергетике, по экономической политике, комитет по аграрным вопросам и комитет по контролю.

Вячеслав Володин Госдума Павел Сорокин Минэнерго
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