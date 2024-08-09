Собянин провел технический пуск станции метро "Потапово"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу провел технический пуск участка Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Новомосковская" до станции "Потапово".

"В Москве закончено строительство еще одной станции - станции "Потапово". Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%. Она пришла из Старой Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова. В течение нескольких недель будут закончены пусконаладочные работы и здесь появятся первые пассажиры", - сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что станция значительно улучшит транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, основные работы по возведению новой станции завершены, а сейчас специалистам осталось выполнить финальные архитектурно-отделочные работы, монтаж и наладку основного инженерного оборудования.

Станция "Потапово" расположена в створе дорожной магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой, сообщается в материалах мэрии. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание почти 170 тысяч жителей Коммунарки, из них 27 тысяч человек живут в пешей доступности. Кроме того, станцией будут пользоваться жители близлежащих кварталов Южного Бутова и Щербинки.

"Пассажиропоток станции на пуск прогнозируется на уровне 19,5 тысяч человек в сутки, к 2030 году, как ожидается, он вырастет до более чем 27 тысяч человек", - уточнили в мэрии, добавив, что благодаря появлению альтернативных маршрутов снизится нагрузки на ряд станций метро, в том числе "Бунинская аллея", "Новомосковская" и "Теплый Стан".

Открытие станции "Потапово" завершает формирование Сокольнической линии метро, указали в пресс-службе. Так, до 2014 года в составе ветки действовало 19 станций, а теперь их число возросло до 27.