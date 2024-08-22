В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие месяцы откроют несколько новых станций метро, строительство будет продолжаться до 2035 года, сообщил на Международном транспортном саммите заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Количество станций рельсового увеличилось со 182 до 431 на сегодняшний день. В ближайшие несколько месяцев мы ещё планируем открыть несколько станций метро, и эта программа будет продолжаться до 2035 года, такое активное строительство рельсового каркаса", - сказал он в четверг на церемонии открытия Международного транспортного саммита.

Он также отметил популярность речного электротранспорта в городе. В столице работает 21 электросудно.

"Количество этих судов и маршрутов будет ежегодно расти", - пообещал Ликсутов.