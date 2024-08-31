К тушению крупного пожара на западе Москвы привлечены еще два вертолета

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Четыре вертолета задействованы в тушении пожара в административном здании на западе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Всего четыре вертолета - три Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.

На данный момент авиацией на очаг возгорания сброшено более 350 тонн воды.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за задымления перекрыто движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств пожара. "По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания в складском помещении коммерческой организации", - сказали в ведомстве.

По последним данным, на Бережковской набережной, дом 20, строение 9 продолжается ликвидация пожара в трехэтажном административном здании, в тушении, кроме вертолетов, задействованы 130 человек, 45 единиц техники, пожарный корабль "Полковник Чернышев".

Сведений о пострадавших пока не поступало.