Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что упавший сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), идет тушение локального возгорания.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ . В данный момент происходит тушение локального возгорания", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

Ранее Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Один из них также был сбит в районе МНПЗ - "повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет".