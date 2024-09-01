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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что упавший сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), идет тушение локального возгорания.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ . В данный момент происходит тушение локального возгорания", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

Ранее Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Один из них также был сбит в районе МНПЗ - "повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет".

Москва МНПЗ беспилотник
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