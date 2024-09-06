Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму. Путин отдал свой голос с компьютера в резиденции Ново-Огарево.

Проголосовав, он обратился к избирателям и подчеркнул важность нынешних выборов разных уровней в России для политической стабильности в стране.

"8 сентября в РФ - Единый день голосования, по его результатам будут формироваться органы власти разных уровней. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - сказал Путин.

Президент уже неоднократно принимал участие в электронном голосовании, в том числе на президентских выборах в этом году.

В последний раз Путин приезжал голосовать на избирательный участок в 2019 году.