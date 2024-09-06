Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первый день

За день было отражено 120 кибератак на систему столичного голосования

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 1,8 млн человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы за первый день, большая часть из них голосовала онлайн, сообщила в пятницу председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

"На данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек, большая часть из них предпочла онлайн-голосование - это более 1,65 млн человек", - сказала Кириллова, слова которой приводит телеграм-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

По ее данным, почти 110 тысяч человек проголосовало на участках с помощью терминалов электронного голосования. Порядка 60 тысяч человек отдали голос с помощью бумажных бюллетеней.

В телеграм-канале Общественного штаба уточняется, что ситуаций, повлиявших на ход голосования, не зафиксировано. Онлайн-голосование стабильно, электронные терминалы работают бесперебойно.

Также в штабе сообщили, что "система столичного электронного голосования работает штатно. Сегодня она отразила 120 кибератак".

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям будут доступны все способы волеизъявления.