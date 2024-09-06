В регионах России стартует голосование на выборах различного уровня

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ряде регионов России в пятницу стартует трехдневное голосование на выборах различного уровня; в некоторых субъектах выборы пройдут в течение двух дней (7 и 8 сентября), в остальных - в единый день голосования 8 сентября.

Всего пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).

Голосование на выборах пройдет в течение трех дней в 30 регионах России; в течение двух дней - в трех субъектах; в течение одного дня - в восьми регионах страны.

Электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе будет применяться как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах, расположенных в шести часовых поясах. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в шести регионах ДЭГ будет проводиться впервые - это Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, а также Костромская и Смоленская области.

Онлайн-голосование будет применяться на 464 избирательных кампаниях, из них семь кампаний по выборам губернаторов регионов (Республика Алтай, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская и Челябинская области).

В Москве ДЭГ будет применяется на региональной платформе. При этом жителям столицы подавать заявление для участия в онлайн-голосовании не требуется.

Памфилова сообщила, что, по последним данным, около 920 тыс. заявлений подано для участия в ДЭГ на федеральной платформе. Охват потенциальных участников онлайн-голосования на федеральной платформе - более 11 млн человек.

"Мобильный избиратель"

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на любом удобном для гражданина избирательном участке в России, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

Как сообщила Памфилова, для голосования по месту нахождения на выборах через этот механизм подано порядка 550 тыс. заявлений. По ее словам, это число может увеличиться.

Выборы в Москве

В столице с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

В эти дни избирателям в столице будут доступны все способы волеизъявления. Они смогут проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru. Для этого необходима постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru. Также избиратели смогут проголосовать на избирательных участках двумя способами: с помощью электронных терминалов, а также с помощью бумажного бюллетеня.

Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели смогут только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. Их принимали до 2 сентября включительно.

Предвыборная агитация

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, согласно календарному плану ЦИК, началась 10 августа. Она завершается в 00:00 по местному времени 6 сентября. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено.

Результаты выборов

Согласно календарному плану комиссии, Центризбирком не позднее 23 сентября установит общие результаты довыборов. Не позднее 28 сентября ЦИК опубликует общие результаты довыборов, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом.