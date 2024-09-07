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Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Детонация взрывоопасных объектов в Воронежской области, приговор Трампу вынесут после выборов, "Талибан" исключен из запрещенных организаций в Киргизии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области. Решено эвакуировать расположенное поблизости село, сообщил губернатор Александр Гусев.

- Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ. В Минцифры журналистам пояснили, что это "технические изменения в нормативные документы для реализации реестра воинского учета".

- Приговор Дональду Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов. Суд в Нью-Йорке перенес вынесение приговора кандидату от Республиканской партии с 18 сентября на 26 ноября - выборы президента США пройдут 5 ноября.

- Разработанная в США модель Decision Desk HQ считает кандидата от демократов Камалу Харрис фаворитом президентских выборов. Модель компании Nate Silver, напротив, считает более вероятным победителем Трампа.

- Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первый день. "Большая часть из них предпочла онлайн-голосование - это более 1,65 млн человек", - сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

- Киргизия исключила движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных организаций. В киргизском МИД заявили о поддержке усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и регионе в целом.

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