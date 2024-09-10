В Москве всю неделю ожидаются супервысокие для сентября температуры

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Температура выше нормы на 6-8 градусов прогнозируется в Москве до конца этой недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 28 - плюс 29 градусов, существенных изменений в начале следующей недели ждать не стоит, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве температура будет на 6-7 градусов выше нормы: в среду на 7-8, в четверг - на 8 градусов. В субботу и воскресенье также на 6-8 градусов выше нормы. Существенных изменений в первые дни следующей недели не прогнозируется (...) Супервысокие температуры для этого времени года", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая теплая погода связана с тем, что антициклон, определяющий погоду, находится на Урале, и по его южной - юго-западной периферии перемещается теплый воздух из Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

Так, в среду, 11 сентября, в Москве ночью плюс 15 - плюс 17 градусов, днём плюс 24 - плюс 26, в четверг ночью плюс 14 - плюс 16, днем плюс 24 - плюс 26. В ночь на пятницу в столице плюс 10 - плюс 15, днем до плюс 23 - плюс 28, в предстоящие выходные в Москве ночью плюс 12 - плюс 15, днем плюс 23 - плюс 28, по области до плюс 29. В начале следующей недели, по словам Вильфанда, "примерно такая же погода".

Говоря об осадках, он отметил, что предварительно 12 сентября в Москве возможен местами кратковременный дождь.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, сейчас в столичном регионе наблюдается безопасный уровень ультрафиолетового индекса, что позволит безопасно загорать.

"В Москве такая жаркая погода, можно загорать, не опасаясь, УФ-индекс 1-2, ультрафиолет полезный", - сказал Вильфанд.

Температура воды в столичных и подмосковных водоемах составляет 14-19 градусов, на востоке области - 20-21 градус.