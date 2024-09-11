Высокая пожарная опасность сохраняется в европейской части России из-за жары

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности сохраняются на территории европейской части России из-за жары и отсутствия осадков, на азиатской части страны, напротив, нет территорий с пятым классом пожарной опасности, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны, начиная от Урала, нет территории, где был пятый класс пожарной опасности. Даже четвертый класс редко можно встретить - только в Якутии на северо-востоке, на юге Хабаровского края совсем небольшие участки", - сказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что на европейской территории страны из-за высоких температур четвертый и пятый классы пожарной опасности "практически повсеместно": в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. "Температуры высокие, а дождей нет", - отметил Вильфанд.