Жару до 37 градусов прогнозируют в Сочи

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в Сочи сильную жару, сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

"По сообщению синоптиков, днем и вечером 11 сентября на территории города Сочи и ФТ "Сириус" ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36...+37°С", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта при выходе на улицу рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на открытом солнце.

"Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выходов на улицу. При необходимости выйти - надевать головной убор, иметь при себе медикаменты. По возможности чаще принимать водные процедуры", - отмечается в сообщении.

Также рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоемах в нетрезвом виде.

"На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - подчеркивает пресс-служба.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.