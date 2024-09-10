Мосгордума нового созыва проведет первое заседание 18 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом назначил первое заседание Мосгордумы восьмого созыва на 18 сентября. Указ опубликован на сайте мэра и правительства города.

Выборы депутатов Мосгордумы проходили с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

По окончательным данным Мосгоризбиркома, выдвиженцы от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов в городской думе, кандидаты от КПРФ - 3 места, "Справедливой Россия - За правду" и партии "Новые люди" - по 1 месту, самовыдвиженцы - 2 места. ЛДПР, "Коммунисты России" и Российская экологическая партия "Зеленые" в Мосгордуму не попадают.

Среди победивших кандидатов - 20 депутатов прошлого созыва Мосгордумы. Среди них - председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.