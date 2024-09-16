В Москве начали тестировать динамический тариф на парковку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку, с ним стоимость стоянки будет меняться в зависимости от ее загруженности, сообщил сайту мэрии столицы заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы разрабатываем тарифную сетку платных парковок так, чтобы они использовались наиболее эффективно. Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании", - сказал он.

Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Для участия в пилотном проекте нужно подать заявку на сайте московского паркинга. После этого на почту придет инструкция с информацией о том, как установить специальную версию приложения для тестирования, говорится в сообщении.

Стоимость парковки будет зависеть от ее местоположения и времени. Минимальный тариф на время тестирования составляет ноль рублей в час, а максимальный - 380 рублей на площади Тверская Застава и 600 рублей на всех остальных стоянках. При этом цена может меняться в зависимости от загруженности. Для остальных автомобилистов она останется обычной.

Если свободных мест на стоянке нет или почти нет, то ее цена для тестировщиков будет стандартной для этой парковки. Как только загруженность снизится, стоимость начнет уменьшаться - вплоть до нуля рублей.