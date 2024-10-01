В Москве закончили реконструкцию основного здания Театра сатиры

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В столице к 100-летнему юбилею Театра Сатиры обновили его здание на Триумфальной площади, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Легендарному Театру Сатиры сегодня исполняется 100 лет! К юбилею обновили здание на Триумфальной площади", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По словам мэра, привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной. К примеру, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Кроме того, привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе.

Он сообщил, что преобразился в 2024 году и прилегающий к театру сад "Аквариум" на Большой Садовой улице.

Собянин отметил, что Театр Сатиры открывает юбилейный сезон. За 100 лет работы труппа представила зрителям больше 400 постановок, а в новом сезоне готовится к премьере восемь спектаклей.

Капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади был начат в сентябре прошлого года.