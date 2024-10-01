Поиск

В Москве закончили реконструкцию основного здания Театра сатиры

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В столице к 100-летнему юбилею Театра Сатиры обновили его здание на Триумфальной площади, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Легендарному Театру Сатиры сегодня исполняется 100 лет! К юбилею обновили здание на Триумфальной площади", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По словам мэра, привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной. К примеру, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Кроме того, привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе.

Он сообщил, что преобразился в 2024 году и прилегающий к театру сад "Аквариум" на Большой Садовой улице.

Собянин отметил, что Театр Сатиры открывает юбилейный сезон. За 100 лет работы труппа представила зрителям больше 400 постановок, а в новом сезоне готовится к премьере восемь спектаклей.

Капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади был начат в сентябре прошлого года.

Театр Сатиры Сергей Собянин Москва Триумфальная площадь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новое понижение температуры прогнозируется в Москве с пятницы

Новое понижение температуры прогнозируется в Москве с пятницы

СКР возбудил уголовное дело после пожара в московском ЖК "Селигер Сити"

После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода

После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода

В Москве в субботу ожидается летняя гроза

Сильный ветер и дожди ожидаются в столице в пятницу и в выходные

Общественный транспорт Москвы к 2030 году будет на две трети состоять из электробусов

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

В Москве до конца дня будет сильный ветер

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО гражданина США Татера

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });