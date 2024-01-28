Пожар в Театре Сатиры ликвидирован

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в Театре Сатиры в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожар возник в воскресенье на крыше здания театра, его площадь достигла 250 кв. м. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что пожарные выявили очаг возгорания в театре, ремонтные работы там не проводились.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Москве приступили к капитальному ремонту фасада и купола Театра Сатиры. Ожидалось, что работы завершат в этом году. Во время работ планировался демонтаж старого металлопрофиля купола, который будет проводиться одновременно с установкой нового.