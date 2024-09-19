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Театр сатиры откроет новый сезон постановкой "Планета Ширвиндт"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Театр сатиры откроет 101-й сезон спектаклем "Планета Ширвиндт" режиссера Антона Буглака, сообщил на пресс-конференции художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

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"1 октября театр сатиры открывает 101 сезон, именно в этот день театру исполняется 100 лет. Мы откроет сезон спектаклем "Планета Ширвиндт". Это будет расширенная версия спектакля, который мы показали в день рождения Александра Анатольевича (Ширвиндта - ИФ) 19 июля. Успех у постановки был огромный, не все желающие смогли купить билет (...) На вечер не смогли приехать и многочисленные друзья, и коллеги Ширвиндта, так как лето - время отпусков. Именно поэтому мы решили сделать новую версию спектакля, в которой примут участие друзья, близкие люди Александра Анатольевича", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что средства, полученные от продажи билетов на спектакль 19 июля, были отправлены на учреждение специальной стипендии Ширвиндта в Щукинском училище. Эта традиция, по словам Герасимова, будет продолжена.

Первой премьерой на Основной сцене театра станет постановка "Игроки" по Гоголю в режиссуре Альберта Хасиева, первый показ состоится 1 ноября. 16 ноября на сцене "Чердак Сатиры" пройдет премьера спектакля "Чистый понедельник" по Бунину в постановке Евгения Закирова. 15 декабря на "Прогресс-сцене Армена Джигарханяна" театр покажет музыкальную премьеру "Бонжур, месье Перро!" режиссера Андрея Горбунова. "Это будет семейная история, она будет интересна для разного возраста", - добавил он.

Также Герасимов отметил, что ближе к новому году в театре будет выпущен пластический спектакль "Женитьба" по Гоголю, который поставит главный балетмейстер театра Сергей Землянский, премьера состоится на "Прогресс-сцене". Режиссер-постановщик - Виктор Крамер.

В рамках юбилейных мероприятий, которые будут длиться в течение года, театр представит различные проекты - будет подготовлена выставка "Век сатиры" и другое.

"Мы также приводит в порядок основную сцену, к новому сезону полностью заменим планшет сцены, мы его практически заменили (...) делаем ремонт на сцене "Чердак сатиры". В новое столетие с нами переходят легендарные маски на фасаде театра, мы их возвращаем на их подлинное место - олицетворение четырех театральных жанров, символов нашего театра. Скоро оно займут свое историческое место", - добавил Герасимов.

Александр Ширвиндт Евгений Герасимов Москва Театр сатиры
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