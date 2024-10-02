В Москве доля свободных офисов упала до минимума почти за 16 лет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Москве к концу третьего квартала 2024 года доля свободных офисов снизилась до минимальной почти за 16 лет, последний раз значения ниже фиксировались в 2008 году, сообщили в пресс-службе компании IBC Real Estate.

"По итогам III квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5,5%, что стало абсолютным минимумом с 2008 года. Наиболее острый дефицит в ключевых деловых районах - уровень вакантности в Москва-Сити на критически низком уровне в 1,7%", - говорится в сообщении.

Общий показатель вакансии снизился на 1 п.п. квартал к кварталу и на 2,8 п.п. по сравнению с результатом III квартала 2023 года.

За девять месяцев на столичном офисном рынке ввели в эксплуатацию шесть зданий на 359 тысяч кв.м офисов, что в два раза выше результата за аналогичный период 2023 года и на 30% больше объема введенных площадей за весь прошлый год, посчитали в IBC Real Estate.

В компании также прогнозируют, что до конца этого года могут ввести еще 185 тысяч кв.м офисов, тогда суммарный объем нового строительства по его итогам будет на уровне 544 тысяч кв.м.

"Данный прогноз скорректирован вниз в соответствии со стадией строительства некоторых проектов, сроки по вводу в эксплуатацию которых могут быть перенесены на следующий год. Тем не менее, эти ожидания почти в два раза выше объема площадей, введенных в 2023 году", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.