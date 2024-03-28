В IBC Real Estate отметили рост интереса инвесторов к российским гостиницам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доля инвестиций в гостиничную недвижимость по итогам первого квартала 2024 года составила 11% в объем объеме вложений, сообщили в компании IBC Real Estate.

"В I квартале 2024 года доля вложений в гостиничную недвижимость в общем объеме инвестиций стала рекордной с 2015 года и достигла 11%. В абсолютных значениях объем транзакций за январь-март составил 9,2 млрд рублей", - говорится в отчете.

За первые три месяца 2024 года было продано четыре объекта. Эксперты отмечают, что если в 2023 году треть сделок пришлось на иностранных продавцов, то в 2024 году все сделки были закрыты между российскими компаниями.

По мнению аналитиков, рост интереса инвесторов к гостиничным объектам связан в первую очередь с ростом внутреннего туризма. Так, по данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate в 2023 году показатель загрузки отелей в Москве вырос на 13 п.п. (по сравнению с 2022 г.) и достиг 74%, в Петербурге заполняемость составила 60% (+8 п.п.).

Сейчас общий объем предложения качественной гостиничной недвижимости в Москве составляет более 20 тысяч номеров, в Петербурге - более 16 тысяч номеров. В 2024 году в Москве заявлен ввод пяти качественных гостиничных объектов общим номерным фондом 729 номеров. В Санкт-Петербурге в первом квартале этого года открылся один качественный отель с номерным фондом 23 номера. Ожидается открытие еще двух объектов. Все три объекта увеличат номерной фонд Северной столицы на 576 номеров.

При этом во многих регионах России существует острый дефицит качественного номерного фонда.