Вакантность офисов в "Москва-Сити" упала за пять лет с 44% до 1,4%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вакантность офисных помещений в "Москва-Сити" примерно за пять лет упала с 44% до 1,4%, заявил гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов на конференции в "Коммерсанте" "Итоги года. Коммерческая и жилая недвижимость".

"Дефицит усиливается. Вакансия в "Сити" ("Москва-Сити" - ИФ) - 1,4%. Если кто-то помнит, (...) очень недавно (...) - 44% была вакансия у "Сити". Прошло четыре-пять лет, мы имеем 1%", - сказал Ефимов.

Ранее представители компании сообщили о том, что более трети офисных пространств на территории "Москва-Сити" занимают государственные компании. Они занимают 35% пространств.

Кроме того, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай отметила, что у "Большого Сити" "нет границ". К 2035 году объем общего предложения на территории может увеличиться вдвое: с 2,7 млн кв.м до 6,2 млн кв.м. По словам эксперта, появление деловых кластеров поможет снизить нагрузку на "Москва-Сити".