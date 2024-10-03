В московском районе Аэропорт при пожаре в жилом доме погиб человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве в районе Аэропорт поздним вечером 2 октября случился пожар в жилом доме, погиб один человек, сообщил региональный департамент по делам гражданской обороны и ЧС.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 22:44. На втором этаже дома на Красноармейской улице загорелась двухкомнатная квартира. Из дома спасли 12 человек, в том числе ребенка. Пожар ликвидировали на площади 10 кв. м, но в доме нашли погибшего.

"Огнеборцы МЧС России спасли с вышележащих этажей здания 8 человек, еще троих - эвакуировали", - сообщил телеграм-канал МЧС Москвы.