Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Пожар в ЖК на севере Москвы, авария под Краснодаром, корабль Crew Dragon с российским космонавтом в экипаже состыковался с МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На севере Москвы в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. Погиб один человек, два пострадали, в том числе ребенок.

- Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Произошло возгорание, один человек погиб, 31 пострадал.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС. Экипаж перешел на борт станции.

- При атаке БПЛА на Белгородскую область погиб боец самообороны. Также ранен мирный житель.

- Израиль нанес удар по центру Бейрута. Атака пришлась по многоэтажному зданию.