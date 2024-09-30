Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Пожар в ЖК на севере Москвы, авария под Краснодаром, корабль Crew Dragon с российским космонавтом в экипаже состыковался с МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На севере Москвы в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. Погиб один человек, два пострадали, в том числе ребенок.

- Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Произошло возгорание, один человек погиб, 31 пострадал.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС. Экипаж перешел на борт станции.

- При атаке БПЛА на Белгородскую область погиб боец самообороны. Также ранен мирный житель.

- Израиль нанес удар по центру Бейрута. Атака пришлась по многоэтажному зданию.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });