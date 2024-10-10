"Остров Мечты" через два года планирует начать строить парки и вне Москвы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Создание сети парков развлечений "Остров Мечты" в российских регионах начнется через два года, заявил "Интерфаксу" председатель правления холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

"Еще два годна нам нужно для того, чтобы воплотить все задуманное в московском парке. После этого начнем развивать проекты в регионах России, а в перспективе и в страх СНГ", - отметил он.

По его словам, необходимо продумать формат парков в регионах понять запрос конкретных городов.

"Сейчас нет конкретного списка городов, куда мы собираемся выходить. Будет зависеть от потребностей на местах. Это определит и наполнение парка в каждом конкретном регионе", - добавил Муцоев.

Парк "Остров Мечты" находится в Нагатинской пойме на территории 100 га и включает в себя крупнейший парк развлечений в Европе состоящий из более чем 47 аттракционов, бассейный комплекс, концертный зал, ландшафтный парк и многое другое.