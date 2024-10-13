Поиск

Более 88 млрд руб. в 2025 г. планируют направить на обновление транспорта Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы в 2025 году намерены направить из городского бюджета более 88 млрд рублей на обновление городского транспорта, в частности на замену поездов "зеленой" ветки метро и закупку электробусов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва продолжит обновление городского транспорта. На эти цели в 2025 году планируем направить из бюджета больше 88 млрд рублей", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что в 2025 году будет проводиться замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда "Москва-2024" и "Москва-2026". Также в бюджете заложены средства на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров.

Кроме того, будет увеличена доля электробусов в парке наземного транспорта.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый снег может пойти в Москве в ночь на 14 октября

Первый снег может пойти в Москве в ночь на 14 октября

Пособия и выплаты в Москве в 2025 году проиндексируют на 5,5%

Пособия и выплаты в Москве в 2025 году проиндексируют на 5,5%

Студентов ИСАА МГУ перевели на дистант из-за выявления случая кори

Более 500 иностранцев задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

В среду в Москве резко похолодает

В среду в Москве резко похолодает

Движение ограничено на трассе М-2 "Крым" в Серпухове из-за массового ДТП

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });