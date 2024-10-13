Более 88 млрд руб. в 2025 г. планируют направить на обновление транспорта Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы в 2025 году намерены направить из городского бюджета более 88 млрд рублей на обновление городского транспорта, в частности на замену поездов "зеленой" ветки метро и закупку электробусов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва продолжит обновление городского транспорта. На эти цели в 2025 году планируем направить из бюджета больше 88 млрд рублей", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что в 2025 году будет проводиться замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда "Москва-2024" и "Москва-2026". Также в бюджете заложены средства на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров.

Кроме того, будет увеличена доля электробусов в парке наземного транспорта.