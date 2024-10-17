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В Москве построят 12 новых станций метро

В Москве построят 12 новых станций метро
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в столичном метрополитене введут более 28 км линий и 12 новых станций.

"Развитие транспортной инфраструктуры - крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо метро", - написал мэр в своем телеграм-канале в четверг.

По словам Собянина, на участке "ЗИЛ"-"Новаторская" Троицкой линии метро появятся четыре станции. Также будет идти строительство Бирюлёвской линии, станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии и станции "Достоевская" Кольцевой линии.

Собянин также добавил, что на карте Москвы появится новая Рублёво-Архангельская ветка, где будет построено восемь станций на участке "Шелепиха"-"Ильинская".

Сергей Собянин
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