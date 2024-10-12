Около 24 млрд руб. планируют направить из бюджета Москвы на субсидии и гранты в 2025 г.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В столице в 2025 году планируют направить из бюджета города около 24 млрд руб. на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 млрд рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр отметил, что Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжат программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели.

Еще одно направление - создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели в 2025 году планируется направить 60,7 млрд рублей, сообщил Собянин.

В частности, на площадках промышленных зон столицы и особой экономической зоны "Технополис Москва" продолжат строить инфраструктуру для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

Среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, - комплекс зданий Национального космического центра, отметил мэр.

По словам Собянина, продолжат заключать офсетные контракты. Благодаря им в Москве локализуются важные для города производства, а бизнес получает гарантированный заказ.

11 октября мэр сообщил, что проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы одобрен. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года.