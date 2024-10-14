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В Москве на территории киностудии имени Горького построят три новых здания

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве на территории киностудии имени Горького построят три новых здания административно-хозяйственного назначения, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Общая площадь объектов вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи кв.м. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более 4 тысяч кв.м для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5", - прокомментировал через пресс-службу заммэра города Владимир Ефимов.

На месте строительства уже демонтированы ветхие постройки, возведен двухэтажный сервисный центр, строится кинопроизводственный комплекс и центр реквизита. Кроме того, там предстоит отремонтировать кровлю, фасады, восстановить и обустроить помещения широкоформатного зала, лабораторного корпуса и благоустроить территорию.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что для строительства объектов внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 га.

"Помимо модернизации всей территории, появления новых зданий и пространств общего пользования также проектируются инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала", - отметила Княжевская.

Киностудия имени Горького, созданная в 1915 году, передана в собственность Москвы в 2023 году. Программа ее развития охватывает три площадки. Это историческая территория на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также новая площадка на Рязанском проспекте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что основные работы по реконструкции киностудии завершатся к 2026 году. Он отмечал, что в результате полезные площади для съемок увеличатся в два раза - до 100 тыс. кв.м.

Владимир Ефимов Киностудия имени Горького Сергей Собянин Москва Москомархитектура Юлиана Княжевская
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