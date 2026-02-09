Киностудия имени Горького может возобновить работу после реконструкции в течение месяца

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького может приступить к полноценной работе в течение месяца, работы по реконструкции старого здания и создания новых площадей завершены, сообщил президенту Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы давали поручение студию Горького перестроить - заново, по сути дела, построить, реконструировать старое здание. Мы закончили эту работу, 56 тысяч (кв. метров) новых площадей возвели. Думаю, сегодня они дооборудуются арендаторами и в течение месяца уже начнут полноценно работать - и страна, по сути дела, получит новую, "новую старую" студию с известным брендом, студию Горького", - сказал мэр.

Он также отметил, что креативные индустрии Москвы достигли 11% вклада в экономику: "это информационные технологии, кино, видео, медиа и так далее. Это уже серьезная экономика".