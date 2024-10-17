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В Москве завершили основное благоустройство набережных Яузы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы.

"Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 км. (...) Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города", - написал он в Telegram.

Мэр напомнил, что значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными в 1930-х годах. Но, по его оценке, набережные тогда были лишены многих удобств для пешеходов: на них были узкие тротуары, слабое освещение и прочее.

Изменив схемы движения на большей части набережных, специалисты мэрии смогли создать современное общественное пространство. Также была увеличена пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных за счет организации двустороннеего движения.

"Позже вдоль набережных Яузы планируем высадить порядка 650 деревьев", - отметил мэр.

Сергей Собянин Яуза Москва
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