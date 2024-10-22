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Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Столичным автомобилистам, начиная с предстоящих выходных, можно начинать менять шины с летних на зимние, так как большую часть суток температура будет ниже плюс 5 градусов, что уменьшает эластичность резины, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда метеорологи говорят "тепло", подчеркиваю, что речь идет о норме, но нужно уже иметь в виду, что раз температура ночью уже около 0 градусов, а днем максимальные температуры плюс 5 - плюс 6 градусов. Это значит, что все-таки большую часть суток температура будет ниже плюс 5 градусов и раз это так, то нужно все-таки уже думать о смене резины", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "для не шипованной резины вполне время пришло, поэтому с выходных и в течение следующей неделе можно уже не спеша, но с уверенностью менять колеса".

Вильфанд отметил, что с 26 октября средняя температура будет около плюс 3,6 градуса. Несмотря на то, что днем столбики термометров будут подниматься до плюс 5 - плюс 6 градусов, "в течение половины суток, 12-14 часов, температура будет ниже плюс 5 градусов, а это значит, что эластичность резины будет ухудшаться, поэтому пришло время менять резину".

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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