Погода без осадков прогнозируется в Москве до конца следующей недели

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Температура, соответствующая концу сентября, прогнозируется в Москве на следующей неделе, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 13 градусов, благодаря высокому атмосферному давлению в течение недели осадков не прогнозируется. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хотя погода обычно изменчива, но не в этом случае. Через Москву проходит хорошо выраженный, мощный и по пространству, и давлению в центре, антициклон. Поэтому длительное время - и выходные, и первая половина следующей недели и, с большой вероятностью, вторая половина недели пройдут под покровительством этого цикла. Это значит, что осадков не прогнозируется до конца следующей недели", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что до конца следующей недели в столичном регионе прогнозируется давление выше нормы, что и будет способствовать малооблачной погоде.

Говоря о температуре, Вильфанд отметил, что в ближайшую субботу из-за малой облачности прогнозируется большой суточный ход – ночные температуры будут опускаться до минус 2 - минус 4 градусов, по области до минус 6, а днем – до плюс 8 - плюс 10.

"Я бы даже сказал, что такая температура будет утром, потому что сейчас солнце восходит поздно, около 7 часов, и эти минимальные температуры будут в диапазоне от 6 до 7 часов утра. Вполне нормальный мороз, редко такое в октябре бывает. И ветерок 3-5 метров в секунду", - добавил Вильфанд.

В воскресенье ночные температуры повысятся и будут от нуля до плюс 4, а днем также плюс 8 - плюс 10 градусов.

"А с понедельника становится веселее. Воздушные массы будут перемещаться с запада, а потом уже и с юго-запада со вторника, поэтому ночные температуры плюс 3 - плюс 5, а днем плюс 11 - плюс 13 в понедельник, вторник и среду", - добавил Вильфанд.

Такая температура, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, будет выше нормы на 3-4 градуса, "и больше такая погода, без осадков, соответствует самому концу сентября - началу октября".

"Вторая половина недели, 24-27 октября, будет более облачной, преимущественно без осадков, ночные температуры 0 - плюс 5, днем плюс 6 - плюс 11 градусов. Вот такой температурный фон примерно на 2 градуса выше многолетних значений", - добавил Вильфанд.