Военный суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Попова

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Арест бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, продлил 235-й гарнизонный военный суд в Москве по ходатайству следствия, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Попова продлен срок содержания под стражей до 22 декабря 2024 года", - заявили в суде в среду. Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Попову инкриминируют особо крупное мошенничество. Он был задержан и отправлен под арест в августе нынешнего года.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, согласно данным следствия, через своих подчиненных экс-замминистра принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, утверждает следствие.

Попов не признает вину. Согласно позиции защиты, генерал не руководил парком.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест. Оба признали вину.